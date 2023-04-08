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Dünya
TRT Haber 08.04.2023 21:20

Yunanistan'dan Lavrion Kampı'ndakileri başka kamplara gönderme planı

Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nın kapatılacağı öne sürüldü. Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina'nın güneydoğusunda yer alan kamp, yapılarının kötü durumda olması nedeniyle kapatılacak.

Yunanistan'dan Lavrion Kampı'ndakileri başka kamplara gönderme planı
[Fotograf: TRT Haber]

Yunanistan'ın terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yuvası Lavrion Kampı'nda kalanları başka kamplara göndereceği öne sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Atina'nın güneydoğusunda bulunan kampın binaların kötü durumda olması gerekçesiyle kapatılacağını duyurdu.

Burada kalanların da diğer göçmen kamplarına sevk edileceği ifade edildi.

Gazeteye göre kamptaki yaklaşık 150 kişiden 100'ü Attika Bölgesi'ndeki, 50'si ise Malakasa'daki göçmen kampı gibi noktalara gönderilecek.

Lavrion Kampı'nın iç güvenliğini PKK, dış güvenliğini Yunanistan sağlıyor
Lavrion Kampı'nın iç güvenliğini PKK, dış güvenliğini Yunanistan sağlıyor

Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen kamp Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da bulunuyor.

Sözde göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

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