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Dünya
AA 08.04.2023 20:56

Çin'in gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3,2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında gemicilik sektöründe rekor düzeyde bir anlaşmaya imza atıldı.

Çin'in gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3,2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı
[Fotograf: AA]

Çinli ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) ile 16 büyük konteyner gemisinin yapımı için anlaşmaya vardı.

Toplam 3,2 milyar dolar tutarındaki anlaşma, Çinli şirketin bugüne dek tek seferde aldığı en büyük hacimli gemi siparişi oldu.

Anlaşma kapsamında 23 bin TEU kapasiteli 4, 15 bin TEU kapasiteli 12 gemi, Fransız şirkete teslim edilecek.

Gemiler, CSSC'nin Çin'in Şanghay ve Dalian şehirlerindeki tersanelerinde inşa edilecek.

Merkezi Marsilya'da bulunan CMA CGM, 606 konteyner gemisinden oluşan filosuyla 3,41 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip. Şirket, COVID-19 salgını dönemindeki kapasite artışıyla Çinli Cosco'yu geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü gemi taşımacılığı şirketi haline gelmişti.

Şubat ayında Güney Kore'deki bir tersaneye 13 bin TEU kapasiteli 12 gemi siparişi veren şirket, toplam 920 bin TEU kapasiteli 101 yeni gemiyi filosuna katıp sektörün lideri İsviçre-İtalya ortaklığı Mediterranean'ın ardından ikinci sırada yer alan Danimarkalı şirket Maersk'in mevcut kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

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