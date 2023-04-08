İsrail polisi Tel Aviv'deki olayın "terör saldırısı" olduğu yönündeki açıklamasını değiştirdi

Başkent Tel Aviv'de dün akşam saatlerinde sivil bir aracın yayalara çarpması sonucu bir turist öldü, 5 kişi de yaralandı.

İsrail polisi "terör saldırısı" diye tanımladığı olaya ilişkin ilk açıklamasında, "bir teröristin otomobille Tel Aviv'deki yürüyüş yolundaki yayalara çarptığı" bilgisini paylaştı.

Yakınlardaki bir polis memurunun gürültü üzerine olay yerine intikal ettikten sonra "devrilen bir araç ve yerde yatan bazı kişiler gördüğüne" dikkat çekilen açıklamada, "araçtaki şoförün üzerindeki silahına uzanmaya çalıştığı ve bunun üzerine polis memurlarının teröristi etkisiz hale getirdiği ve öldürdüğü" kaydedildi.

Olayı güvenlik kaynaklarına dayandırarak veren İsrail basını da "çalıntı araçla" eylemi gerçekleştiren saldırganın işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen bir Filistinli olduğu bilgisini paylaştı.

Bütün iddialar tek tek çöktü

Ancak, sürücünün İsrail polisi tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine resmi açıklama baştan sona değiştirildi.

İsrail polisi önce gece yaptığı açıklamada "terör saldırısı ve saldırganın silahı bulunduğu" yönündeki anlatıyı değiştirdi. Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed, "olayın bir terör saldırısı olmadığı olasılığını" değerlendirdiklerini söyledi.

Sürücünün adının Yusuf Ebu Cabir olduğunu paylaşan polis kaynakları, söz konusu kişinin Filistinli siyasi veya silahlı grupla ilişkili olmadığını doğruladı.

Ardından da aracın çalıntı değil, Ebu Cabir'in eşinin üzerine kayıtlı olduğu açıklandı.