Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bara bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba infilak etti.

Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırganlara yönelik operasyon başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis olmak üzere 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.