Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2023 00:01

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilere müdahale sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kalkilya'nın Azzun beldesinin girişinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Askerlerin açtığı ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Aid Azzam Selim, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2023 yılı başından bu yana İsrail ordusu ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısı 17'si çocuk, biri kadın olmak üzere 95'e yükseldi.

Yerleşimcilerin saldırısında 4 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırdığı kaydedildi.

Olayda 4 Filistinlinin yaralandığı ve bazı araçların hasar gördüğü bildirildi.

Selfit'te de Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evleri ve araçlarının yanı sıra camide namaz kılan cemaate saldırdı.

Bir grup Yahudi yerleşimci, Deyr Belut beldesindeki Selam Camisi'nde namaz kılan cemaate taş attı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Yurt dışındaki Türk vatandaşları 27 Nisan-9 Mayıs'ta oy kullanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:29
AK Parti'de liste mesaisi: Milletvekili aday listesi bugün teslim edilecek
02:17
Emine Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle iftarda buluştu
02:08
Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi
01:56
Şırnak’ta hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
00:53
İran'da onlarca kız öğrenci zehirlendi
00:53
Marmara Denizi'nde balık türü azaldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları ABD'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları ABD'de protesto edildi
FOTO FOKUS
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ