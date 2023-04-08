Yurt dışındaki Türk vatandaşları 27 Nisan-9 Mayıs'ta oy kullanacak

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 200 binden fazla seçmen 27 Nisan- 9 Mayıs tarihleri arasında konsolosluklar ve oy verme merkezlerinde oy kullanabilecekler.

Efkan Ala, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu seçimde daha bir katılım oranının artacağını düşünüyorum. Türkiye'de ki istikrarın devamına yönelik katkılarının da çok daha fazla olacağını düşünüyorum." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği iftar programında konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Türk vatandaşlarının mutlaka sandığa giderek oy kullanmalarını" istedi ve sözlerine devam etti:

"Vatandaşlarımızın yurt dışında şimdi artırdığımız sandıklarla ve artırdığımız ülke sayısıyla biraz daha kolaylaştırdığımız bu seçimlere yüksek katılım sağlamalarını istirham ediyorum. Onların sandıklarda ortaya koyacağı Türkiye'nin istikrarından yana iradenin Türkiye'nin önünü açacağını daha da Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyacağını ifade etmek istiyorum."

Türk vatandaşları, yurt dışında 75 ülkede 5 bine yakın sandıkta oy kullanabilecek.

Haber: Bülent Dönmez