Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2023 00:50

İran'da onlarca kız öğrenci zehirlendi

İran'ın Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde onlarca kız öğrenci zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

İran'da onlarca kız öğrenci zehirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran'da şimdiye kadar 5 binin üzerinde öğrencinin zehirlendiği vakalar nevruz tatilinin bitmesiyle yeniden başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Heftkel Sağlık ve Tedavi Merkezi Başkanı Maziyar Mevlayi, Huzistan eyaletinin Heftkel şehrinde yaşanan öğrenci zehirlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

66 öğrenci tedavi altına alındı

Mevlayi, şehirdeki Hacer Lisesinde bazı öğrencilerin sağlık durumunun kötüleştiği yönünde haber alınması üzerine acil durum ekiplerinin söz konusu okula gittiği ve kız öğrencilerden bazılarının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İran'da 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi
İran'da 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

Sağlık ekiplerinin yanı sıra velilerin de kendi imkanlarıyla öğrencileri hastaneye götürdüğünü kaydeden Mevlayi, söz konusu olayda 66 kız öğrencinin tedaviye alındığını belirtti.

Mevlayi, hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğunu aktararak velilerin endişelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Erdebil'de zehirlenme vakaları

İran medyasında, Erdebil eyaletinde de bazı kız okullarında öğrencilerin zehirlendiğine yönelik haberler yayınlandı.

Zehirlenen öğrenci sayısına ilişkin herhangi bir açıklanma yapılmazken İl Sağlık Kurumu yetkilileri 5 okulda zehirlenme vakaları yaşandığını kaydetti.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan çok sayıda öğrencinin nefes darlığı ve baş ağrısı semptomları gösterdiğini belirterek, durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Urumiye'de öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Diğer yandan “sharghdaily” haber sitesinde, Batı Azerbaycan eyaletinin Urumiye şehrinde bulunan kız okulunda bazı öğrencilerin zehirlendiği belirtildi.

Öğrencilerin okulda çıkan gaz nedeniyle zehirlendiği aktarılırken hastaneye kaldırılan öğrenci sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 3 roket atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:29
AK Parti'de liste mesaisi: Milletvekili aday listesi bugün teslim edilecek
02:17
Emine Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle iftarda buluştu
02:08
Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi
01:56
Şırnak’ta hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
00:53
Marmara Denizi'nde balık türü azaldı
00:37
Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 3 roket atıldı
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları ABD'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları ABD'de protesto edildi
FOTO FOKUS
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ