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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
İsrail'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi.
İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 100 kişide daha Covid-19 tespit edildiği belirtildi.
Böylece toplam vaka sayısının 2 bin 30'a çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 37'sinin durumunun ağır olduğu, 58 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 israilSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:06
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