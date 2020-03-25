Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan Savunma Bakanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer (59), Güney Sudan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Sudanlı silahlı gruplarla müzakereler kapsamında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bulunan Savunma Bakanı Orgeneral Ömer'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Ömer'in naaşı, bugün başkent Hartum'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Bakan Orgeneral Ömer, devrik lider Ömer el- Beşir döneminde Askeri İstihbarat Başkanlığı, darbenin ardından ise Askeri Geçiş Konseyi üyeliği görevlerinde bulunmuştu.
Etiketler: cemal ömer sudan savunma bakanı kalp kriziSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:02
Son Haberler
- 11:33
- 11:26
- 11:25
- 11:23
- 11:20
Sıradaki Haber
Asya borsaları hızlı yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz