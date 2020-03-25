İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Boris Johnson ise insanların egzersiz yapabilmesi için parkların açık kalacağını söyledi.

Ancak güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen halk, Londra'daki Shepherd's Bush Green'e akın edince polis devreye girdi.

Twitter'da paylaşılan videoda polislerin, "Çocuklar burada kalamazsınız. Lütfen evinize gidebilir misiniz? Bu bir tatil değil, bu bir tecrit." anonsu yaptığı duyuldu.