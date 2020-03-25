Haber Giriş: Kaynak: Daily Record
İngiltere polisi: Tatilde değiliz, lütfen evinize girin
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin arttığı İngiltere'de kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Ancak güneşli havanının tadını çıkartmaya çalışan halk parklara akın edince polis devreye girdi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.
Başbakan Boris Johnson ise insanların egzersiz yapabilmesi için parkların açık kalacağını söyledi.
Ancak güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen halk, Londra'daki Shepherd's Bush Green'e akın edince polis devreye girdi.
Twitter'da paylaşılan videoda polislerin, "Çocuklar burada kalamazsınız. Lütfen evinize gidebilir misiniz? Bu bir tatil değil, bu bir tecrit." anonsu yaptığı duyuldu.
Etiketler: tecrit sokağa çıkma yasağı polis Park İngiltereSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:23
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