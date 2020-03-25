Amerika Gıda ve İlaç Dairesinin koronavirüs hastalarını tedavi etmeye yardımcı olmak için New York'ta yeni bir deneysel ilacın kullanımını onayladığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki klinik araştırmaların virüse karşı etkili olabilecek ilaç geliştirdiklerini açıkladı.

Trump, üretimine başlanılan ilacın ABD’de hastalara uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

İlacın geliştirilmesinde başarı gösteren Dr. Stephen Hahn'a teşekkür eden Başkan Trump, “Bu ilacın dağıtımı yarın sabah erkenden New York'ta başlayacak. Umarım bir çok insan sonuçlarından mutlu olurlar” dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, “İlk kez uygulanacak ilaç ile bireylerin virüse karşı bağışıklık sistemlerini uyarmaya ve teşvik etmeye yardımcı olmak için antikor enjeksiyonlarını kullanacaktır” ifadesini kullandı.