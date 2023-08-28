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Dünya
Times of Israel, Israel Hayom, Independent 28.08.2023 23:57

İsrail'de kadın askerlere verilen "şarkı söylememe" emri tartışma yarattı

İsrail'de bir grup kadın askere, dindar meslektaşlarının rahatsız olması nedeniyle "şarkı söylememe emri" verilmesi kışla önünde gösterilere neden oldu.

İsrail'de kadın askerlere verilen "şarkı söylememe" emri tartışma yarattı

Birçoğu kadınlardan oluşan yaklaşık 1000 kişilik bir grup pazar günü Pardes Hanna-Karkur'daki Camp 80 isimli kışlanın önünde toplanarak şarkı söyledi ve dans etti.

Kışla girişindeki yolu trafiğe kapatan göstericiler, üzerinde "Bizi susturamayacaksınız" yazan dövizler taşıdı.

"Şarkı söylememe" tartışması İsrail'de aşırı dindar grupların, erkek yolcuların dini hassasiyetlerini gerekçe göstererek kadınlarla kız çocuklarının otobüsün arkasında oturması ve uçağa alınmaması gibi öneriler ortaya attığı bir dönemde geldi.

Gösteriye askerlik yaparken ordu korosunda yer alan İsrailli şarkıcı Miri Aloni de katıldı.

Geçen hafta Camp 80 üssünde mutfak görevi yapan bir grup kadın askere çalan müzikle birlikte şarkı söylememeleri emri verilmiş ve gerekçe olarak da yemek alanındaki bazı dindar askerlerin rahatsız olması gösterilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, erkek askerler kadın şarkıcıların söylediği şarkıların çalınmasından da rahatsız olarak müziğin kapatılmasını istedi.

Bunun üzerine bir kadın komutanın mutfaktaki askerlere müziği kapatmalarını ya da sadece erkek şarkıcıların eserlerini çalmalarını istediği öne sürüldü.

Bazı Ortodoks Yahudi erkekler, şarkı söyleyen kadın sesinin uygunsuz olduğuna inanıyor. İsrail ordusunun Ortodoks Yahudiler için, askerlik hizmetlerini dini okullarda eğitim görerek yapabilecekleri bir programı da bulunuyor.

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