Fransa'da devlet okullarında abaya giyilmesi yasaklanıyor

Müslüman topluma karşı ırkçı tutumuyla dikkat çeken Fransa ayrımcı bir karara daha imza attı..



Devlet okullarında, Müslüman öğrencilerin giydiği abaya adı verilen kıyafet yasaklandı.



Yasak kararını Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal duyurdu: "Bir sınıfa girdiğinizde, öğrencilere bakarak dinlerini tespit edememelisiniz" dedi. Abaya adı verilen kıyafetin devlet okullarında yasaklanacağını söyledi.

"Poltik bir saldırı aracı"

Karar siyasiler arasında tartışmalara yol açtı.



Hükümet Sözcüsü Olivier Veran abaya ve benzeri kıyafetler için "politik bir saldırı aracı" yorumu yaptı.



Sağ görüşlü siyasetçiler yasağı haklı bulduklarını duyurdu.



Sol görüşlü parti temsilcileri ise Müslümanların haklarının çiğnendiğini savundu..

Karar 4 Eylül'de uygulamaya girecek



Karar, yeni eğitim yılının başlayacağı 4 Eylül’den itibaren geçerli olacak.



Ülkede daha önce de benzer kararlar alınmıştı.



Kamuya açık alanlarda peçe ile dolaşılması, devlet okullarında başörtü takılması yasaklanmıştı.



Kipa takılmasına da yasak getirilmişti.