Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.08.2023 22:31

Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında "insani koridor" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "(Macron'un) Hitabında baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır" dedi.

Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Hacızade, Macron'un Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Macron'un bölgedeki mevcut duruma ilişkin yanlış izlenim oluşturan ve tek taraflı olarak Ermenistan'ı savunan kinli görüşlerinin barış sürecine zarar verdiğini belirten Hacızade, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen işgal ve saldırı eylemlerini kınamayan, işgal sonucu yaklaşık 1 milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişinin insani durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Fransa'nın şimdi Azerbaycan'ın Birleşik Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak topraklarının işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanan 44 günlük vatan muharebesini kınaması, aynı zamanda Macron'un konuşmasında bölgede insani durumla ilgili iddialara yer vermesi anlaşılır değil."

"Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır"

Hacızade, Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında "insani koridor" ifadesi kullanmasına tepki göstererek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın hitabında 'Laçın insani koridoru' gibi ifadelere yer vermesi ve baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında kararlı olduğu vurgulayan Hacızade, "Bu süreci aksatan her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Macron, hafta içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini ve ihtilafın çözümü için yeni diplomatik inisiyatif önereceğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için uluslararası alanda yeni bir diplomatik girişimde bulunacağını bildirmişti.

ETİKETLER
Azerbaycan Fransa
Sıradaki Haber
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’e “cinsel saldırı” soruşturması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:32
Fransa'da devlet okullarında abaya giyilmesi yasaklanıyor
22:53
Nevşehir'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
23:00
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
22:30
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’e “cinsel saldırı” soruşturması
22:22
Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya onar gün hapis cezası
22:12
Son 20 saatte üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Adana'da sağanak etkili oldu
Adana'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopteri düştü
ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopteri düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ