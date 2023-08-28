İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’e “cinsel saldırı” soruşturması

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öpmüş, Hermoso, rızasının olmadığını açıklamıştı.

Futbol camiasında büyük ses getiren olay hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, Rubiales hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

Dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından Jennifer Hermoso'yu dudağından öptüğü için istifası istenen ve FIFA tarafından açılan soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, İspanya gündeminin ilk sırasında yer alıyor.

Rubiales'in tebrik sırasında bir kadın sporcuyu dudağından öpmesiyle başlayan tartışmalar, ülkede kadın-erkek eşitsizliği, sporda kadına yönelik cinsel taciz ve benzeri konuları gündeme getirdi.

İspanya'da hafta sonundan itibaren gerek birçok spor müsabakasında gerekse konserlerde Hermoso'ya destek veren pankartlar açıldı.

Ulusal Mahkeme Savcılığı da Hermoso'ya karşı olası bir "cinsel taciz" suçlamasıyla Rubiales hakkında bugün soruşturma açarken, İspanyol futbolcuyu taraf olup suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

Sporda Şeffaflık ve Demokrasi Derneği ise Hermoso'ya cinsel taciz uyguladığı iddiasıyla Rubiales hakkında 30 yıl kamu görevinden men ve 16 bin 500 avro para cezası talebiyle dava açılması için mahkemeye başvurdu.

Spor Tahkim Mahkemesine başvurdular

Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin (CSD) Başkanı Victor Francos da düzenlediği basın toplantısında, Spor Tahkim Mahkemesine yaptıkları başvurudan henüz cevap alamadıkları ama Rubiales'in ihtiyati olarak görevden alınması için gerekli koşulların olduğunu savundu.

CSD Başkanı, Rubiales olayından dolayı İspanya'nın 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için sunduğu adaylığı zarar gördüğünü, 1 Ocak 2024'ten itibaren İspanyol federasyonlarının tüm yönetim kadrosunun en az yüzde 40'ının kadın olacağını ve RFEF'in yapısının değişmek zorunda olduğunu söyledi.

CSD tarafından "yetkinin kötüye kullanılması ve sportif adaba aykırı girişim" ile suçlanan Rubiales'in Spor Tahkim Mahkemesi tarafından suçlu bulunması halinde RFEF başkanlığından tamamen alınma, 2 ile 15 yıl arasında kamu görevinden men ve 3 bin ile 30 bin euro arasında para cezası alma olasılıkları bulunuyor.

Rubiales'in annesi açlık grevine başladı

Bu arada Rubiales'in annesi Angeles Bejar, yaşadığı Granada kentinin Motril ilçesinde kendisini kiliseye kapatarak, "adaletin yerini bulup oğlunun suçsuzluğu belli olana kadar" açlık grevi yapacağını açıkladı.

Bejar, oğluna karşı "insanlık dışı bir cadı avı başlatıldığını" ileri sürdü. Kilise önünde toplanan Rubiales'in yakınları ile ve bazı vatandaşlar da destek için gösteri yaptı.

Göstericiler, Hermoso'nun şimdiye kadar üç kez ifade değiştirdiğini belirtip, milli futbolcuya kutlama sırasındaki olayla ilgili "doğruyu söyleme" çağrısı yaptı.

Hermoso'ya destek

Başkent Madrid'de toplanan feminist bir grup ise Hermoso'ya destek verdi.

Rubiales'in örnek bir ceza alması istenen Madrid'deki gösteriye Başbakan Yardımcısı ve Sumar Partisinin lideri Yolanda Diaz ile Sosyalist İşçi Partili Eğitim Bakanı Pilar Alegria da katıldı.

Milli takım teknik direktörleri de eleştiriyor

Öte yandan Rubiales'in 25 Ağustos Cuma günü RFEF Genel Kurulu olağanüstü toplantısında yaptığı ve istifa etmeyeceğini açıkladığı konuşmasını alkışlayan İspanya Erkek Milli Futbol Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente ve Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da eleştirildi.

FIFA'nın kararından ve İspanya'daki baskılardan sonra De la Fuente ve Vilda ayrı ayrı yaptıkları yazılı açıklamalarda, Rubiales'in kutlamalar sırasındaki hareketlerinin "uygunsuz olduğunu" ifade etseler de kendilerine yönelik tepkileri önleyemediler.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

Konuyla ilgili soruşturma açan FIFA Disiplin Kurulu, 26 Ağustos'ta Rubiales'i geçici olarak görevden aldığını duyurmuştu.