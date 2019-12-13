İsrail'de biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere bu yıl yapılan 2 erken seçime rağmen koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkede seçmenler 1 yıl içinde 3'üncü kez sandık başına gidecek.

Ülkede, koalisyonu kuracak bir isim üzerinde anlaşılamaması nedeniyle yasalar gereği meclis otomatik olarak feshedildi ve erken seçim yapılması zorunlu hale geldi.

Kaolisyon krizine dair

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz İttifakı önde tamamlamış, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ise 2'nci olmuştu.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

[İnfografik: AA]

Netanyahu'nun başı yolsuzluk soruşturmasıyla dertte

Başbakan Netanyahu, adına açılan yolsuzluk davaları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

[Binyamin Netanyahu (solda) ve Başsavcı Avichai Mandelblit | Fotoğraf: Reuters]

Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve güveni kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

Gantz: 3'üncü seçimin sebebi Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği

Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz, ülkede adeta siyasi bir krize dönüşen seçim sürecinin faturasını Netanyahu'ya çıkarıyor.

Gantz, yapılacak 3'üncü seçimin sebebinin Netanyahu'nun dokunulmazlık talebi olduğunu söylüyor.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Gantz, Mavi-Beyaz İttifakı ile seçimlerde Netanyahu'nun en büyük rakibi olmuştu.

[Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz | Fotoğraf: Reuters]

Netanyahu'nun dokunulmazlık talebi

Talep etmesi halinde, Netanyahu'nun en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar İsrail Meclisine dokunulmazlık başvurusunda bulunması gerekiyor.

Ancak Netanyahu'nun, dokunulmazlık başvurusu yapsa dahi, meclisteki oylamanın kabul edilmesi için gerekli 61 milletvekilinin desteğini alması imkan dahilinde görünmüyor.

Zira Netanyahu liderliğindeki Likud’un 32, ona destek veren sağ partilerden Şas’ın 9, Birleşik Tevrat ve Yemina (Sağ) İttifakı’nın 7’şer milletvekili bulunuyor.

Tüm sağ partiler Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusuna evet oyu verse bile bu sayı 55’te kalıyor.

Likud'da başkanlık seçimi

Genel seçim öncesi, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nde başkanlık seçimi yapılması planlanıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu ve Likud Partisi Merkez Komitesi Başkanı Haim Katz, partideki başkanlık seçiminin 26 Aralık'ta yapılması konusunda anlaştı.

Likud Milletvekili Gideon Saar, başkanlık seçiminde Netanyahu'ya rakip olacağını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber, AA