Dünya
Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 ölü12 Aralık 2019 Perşembe 09:59 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:10
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.
[Fotoğraf: AFP/Arşiv]
Afganistan'ın Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, Ragistan ilçesindeki altın madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldiğini belirtti.
İlk belirlemelere göre 5 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, 5 işçinin de yaralandığını söyledi.
35 işçi göçük altında
Nazari, 35 işçinin göçük altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan ocak ayında da Badahşan'ın Kohistan ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 30 işçi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: maden kazası badahşan Altın madeni Afganistan