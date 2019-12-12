Magallanes Bölgesi Belediye Başkanı Jose Fernandez, 10 Aralık'ta 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğu bölgede insan kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Fernandez, basına yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir haber aldık. Bugün hava kuvvetlerinden, kaybolan uçağın parçalarının ve insan kalıntılarının bulunduğunu bildirdiler. Çok üzücü ve zor bir durum. Şunu anlamak lazım ki uçakta kaybolan kişilerin yakınlarının bir umut ışığı vardı ve bugün her şey değişti." ifadelerini kullandı.

"Yaşadıklarına dair umudumuz kalmadı"

Uçakta bulunan askerlerden Cristian Venegas Godoy'un yakını Ximena Hartsock da kurbanların ailelerinin bilgilendirildiğini doğruladı.

Hartsock, Twitter paylaşımında, "Ailelerimiz, denizde insan kalıntılarının bulunduğuna dair bilgilendirildi. Artık yaşadıklarına dair umudumuz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bulunan kalıntıların kimlik tespiti için uzmanlar tarafından analiz edilmesi bekleniyor.

Ülkenin güneyindeki Magallenas bölgesi başkenti Punta Arenas'tan, Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gitmek üzere Antarktika'ya doğru havalanan Şili Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules tipi uçakla irtibat, uçağın kalkışından 1 saat 7 dakika sonra kesilmişti.

Uçakta 38 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA