Dünya

Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

12 Aralık 2019 Perşembe 07:54 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 08:14

Yani Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 16'ya yükselirken, tehlike ise geçmiş değil. Whakaari Yanardağı'nda yeni volkanik aktivite bekleniyor.

[Fotoğraf: AA ]