Dünya
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem12 Aralık 2019 Perşembe 06:18 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 06:33
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: girit adası deprem Akdeniz