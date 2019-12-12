Yeni Güney Galler Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Eylül 1987’de imzalanan ve Türkiye'nin de dahil olduğu Montreal Protokolü'nün ozon tabakasının iyileşmesine katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

Protokolden sonra çevreyi korumaya yönelik adımların ozon tabakasını iyileştirmenin yanı sıra iklim değişikliği oranını yüzde 25'e kadar yavaşlattığı açıklandı.

Montreal Protokolü, Antarktika üzerinde bir "ozon deliği" bulunmasının ardından gündeme geldi.

Anlaşma, ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbonlar (CFC) gibi kimyasalların ithalatını ve üretimini durdurmak amacıyla 1987 yılında 197 ülkenin katılımıyla imzalandı.

Türkiye; Protokole 19 Aralık 1991 tarihinde taraf oldu ve protokolün uygulanmasında en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

Ülkelerin aldığı önlemler, Kuzey Kutbu bölgesinde ise 3 santigrat derecelik sıcaklık artışının engellenmesine yardımcı oldu.

Letges Çevresel Araştırma dergisinde yayımlanan makaleye göre gezegenimiz, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 2050'de olması beklenenden 1 santigrat derece daha soğuk olacak.

Kaynak: Reuters, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı