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Dünya
AA 19.10.2023 20:59

İsrail yönetiminden kara saldırısı mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısının yakın olduğu mesajını verdi.

İsrail yönetiminden kara saldırısı mesajı

Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.

Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, "Hazırız" ifadesini ekledi.

"Hizbullah savaş istiyorsa önce Gazze şehrinin fotoğraflarına baksın"

İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti.

Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek, "Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır" dedi.

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