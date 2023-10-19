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Dünya
AA 19.10.2023 20:49

Avrupa Parlamentosu Gazze'ye insani koridor açılması çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu (AP), İsrail ve Mısır'a Gazze'ye insani koridor açılması için uluslararası toplumla işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Gazze'ye insani koridor açılması çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

AP Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamada İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili karar tasarısı kabul edildi.

21'e karşı 500 milletvekilinin oyuyla kabul edilen karar tasarısında milletvekilleri, Hamas'ın İsrail'e yönelik "alçakça terör saldırılarını" kınarken Gazze'deki insani durumla ilgili ciddi endişelerini ifade etti.

"İsrail'in eylemleri uluslararası insancıl hukuka kesinlikle uymalı"

İsrail'in "uluslararası hukukta yer alan ve sınırlandırılan" şekliyle meşru müdafaa hakkını savunduklarını belirten milletvekilleri, "İsrail'in eylemlerinin uluslararası insancıl hukuka kesinlikle uyması" gerektiğini ifade etti.

Milletvekilleri, çatışmaların "insani açıdan durdurulması" çağrısında bulunarak BM çalışanları, sağlık görevlileri ve gazeteciler de dahil sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

Milletvekilleri, Gazze'de giderek kötüleşen duruma atıfta bulunarak, Mısır ve İsrail'i Gazze Şeridi'ne insani koridorlar kurmak için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya çağırdı.

Hastane saldırısına uluslararası bağımsız soruşturma çağrısı

AP milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısına ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma yürütülmesi ve faillerinin sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

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