Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 20:40

Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıkladı.

Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor
[Fotograf: Reuters]

Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
FBI: ABD'de uzaktan çalışan binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:11
KKTC'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşları için tahliye çalışması
21:08
İskoçya Başbakanı Yusuf'tan, Gazze'deki İngiliz vatandaşlarına değinmeyen İngiliz Bakan'a tepki
21:02
İsrail yönetiminden "kara operasyonu" mesajı
21:01
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
20:58
Avrupa Parlamentosu Gazze'ye insani koridor açılması çağrısı yaptı
20:40
FBI: ABD'de uzaktan çalışan binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ