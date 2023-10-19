BM: Gazze'ye yönelik insani yardım tek seferlik değil, sürdürülebilir olmalı

Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 1 milyon kişiden 350 binden fazlasının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) okullarında kaldığını aktaran BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Çok zor koşullarda yaşıyorlar. Gazze'de elektrik yok, hastaneler yıkımın eşiğinde" uyarısında bulundu.

Haq, sahadaki BM ortaklarının su tüketiminin kişi başı günlük 3 litreye kadar düştüğünü belirttiğini, bölgedeki BM örgütlerinin ise malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Yardım sürdürülebilir olmalı

Bölgede İsrail dahil birçok yetkiliyle irtibatta olduklarını ifade eden Haq, "Amacımız Gazze'ye hızlıca sürdürülebilir bir şekilde insani yardım sağlamak" ifadesini kullandı.

Farhan Haq, halihazırda Gazze'ye yardım girişi yapılmadığını, yardımların bir seferlik olmaması gerektiğini söyledi.

Batı Şeria'da artan şiddetle ilgili ise Haq, bölgedeki şiddetin 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, durumdan derin endişe duyduklarını bildirdi.