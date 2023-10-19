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Dünya
AA 19.10.2023 20:24

İsrail son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 369 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 369 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

İsrail son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 369 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarıyla Gazze'de 484 aileyi katletti ve bu ailelerden toplam 2 bin 776 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 81'i güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 369 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplam ölü sayısı 3 bin 785'e, yaralı sayısı da 12 bin 493'e yükseldi.

Saldırılarda yıkılan binaların altında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce Filistinli bulunuyor.

İsrail'in bombaladığı 160 okuldan 19'u kullanılmaz hale gelirken, saldırılarda zarar gören 127 bin 720 haneden 9 bin 500'ünde ikamet etmek mümkün değil.

Saha ekipleri Gazze'de 64 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisinin İsrail saldırılarına maruz kaldığını tespit etti.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1 milyon kişi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı bölgelerde faaliyetlerini durdurmasının ardından temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

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