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Dünya
AA 19.10.2023 20:25

Belarus: Gazze'deki hastane saldırısı insanlık dışı ve korkunç

Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına ilişkin "Saldırı özü itibarıyla insanlık dışı ve korkunç" dedi.

Belarus: Gazze'deki hastane saldırısı insanlık dışı ve korkunç
[Fotograf: AA]

Aleynik, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı konusunda açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da çatışmanın giderek tırmandığına dikkati çeken Aleynik, saldırı sonucunda kadın ve çocuk dahil sivil kayıpların artması karşısında şok olduklarını belirtti.

Aleynik, "Bu trajedinin ve sivil kayıpların boyutu şaşırtıcı. Önceki gün Gazze Şeridi’nde tanık olduğumuz el-Ehli Hastanesine yapılan saldırı özü itibariyle insanlık dışı ve korkunç" ifadelerini kullandı.

Sivillere yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu kaydeden Aleynik, savaşın bir trajedi olduğunu, her iki tarafa da ölüm ve yıkım getirdiğini dile getirdi.

"Gerilimin tırmanması tüm dünyada geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak"

Aleynik, "Elbette, terör, gerilimin tırmanmaya devam etmesi ve sivillere karşı orantısız güç kullanımı sadece Orta Doğu'da değil, tüm dünyada geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacaktır" diye konuştu.

Bu nedenle söz konusu çatışmanın sadece barışçıl çözümünü her zaman savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini dile getiren Aleynik, "Kan dökülmesi ve silahlı çatışmaların durması gerekiyor. Bence dünyadaki tüm önemli aktörler bunu istiyor. Dünya ateşkes ve akan kanın durdurulmasını bekliyor" dedi.

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