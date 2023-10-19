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Dünya
AA 19.10.2023 20:31

DSÖ: Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusu kim olursa olsun tolere edilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Sorumlusu kim olursa olsun bu saldırı tolere edilemez" dedi.

DSÖ: Gazze'deki hastane saldırısının sorumlusu kim olursa olsun tolere edilemez
[Fotograf: AP]

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim karşısında şok olduklarını ve üzüldüklerini dile getiren Ghebreyesus, Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından İsrailli sivillerin hedef alınmasının korkunç olduğunu belirtti.

Ghebreyesus ayrıca, "DSÖ, Gazze'de saldırılar ve kuşatma mağduru sivillerin sağlık ve refahından da ciddi kaygı duyuyor" ifadesini kullandı.

"Tüm silahlı aktörler sağlık hizmetlerini aktif şekilde korumakla yükümlü"

DSÖ Genel Direktörü, Gazze ve İsrail'deki sağlık çalışanları ve hastaların ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları da kınadığını belirterek, uluslararası insancıl hukuk uyarınca "tüm silahlı aktörlerin sağlık hizmetlerini aktif şekilde korumakla yükümlü" olduklarını hatırlattı.

Ghebreyesus, 17 Ekim'de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının can kayıplarına neden olduğunu anımsatarak, "Sorumlusu kim olursa olsun bu saldırı tolere edilemez. Hava saldırıları ve güvenlik risklerine rağmen, Gazze'deki DSÖ ekibi 2 bin hastanın tedavisine yetecek kadar hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı, ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

İsrail'in, Mısır üzerinden Gazze'ye su, gıda ve ilaç girişini engellemeyeceği duyurusunu memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Ghebreyesus, hastane jeneratörleri ve ambulanslar için yakıta ihtiyaç olduğunu, bu nedenle Gazze'ye girişine izin verilen malzemelere yakıtın da eklenmesi çağrısında bulundu.

"Refah Sınır Kapısı açılır açılmaz malzemelerimizi Gazze'ye ulaştırmak çalışıyoruz"

Ghebreyesus, "Yardım tırlarımız yüklendi ve gitmeye hazır. Refah Sınır Kapısı açılır açılmaz malzemelerimizi Gazze'ye ulaştırmak için Mısır ve Filistin Kızılay dernekleriyle birlikte çalışıyoruz. Umarım yarın açılır. DSÖ, müdahaleyi desteklemek için 10 milyon dolar ayırdı. Durumun daha da kötüye gitmesini önlemek için hala zaman ve fırsat var" dedi.

DSÖ'nün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "acil insani ateşkes çağrısı"nı desteklediğini hatırlatan Ghebreyesus, "Kurşunlar ve bombalar, Filistin-İsrail arasındaki durumun çözümü değil. Savaş, yıkım ve korkudan başka bir şey getirmeyecek ve bölgeyi daha güvensiz hale getirecek. Tek çözüm ve umut, diyalog, anlayış ve barıştır" ifadelerini kullandı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin - İsrail Çatışması İsrail Filistin Devleti Gazze
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