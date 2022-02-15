İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin gittikçe arttığına işaret edildi.

Vatandaşlarına ülkeyi en kısa sürede terk edin çağrısı

Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına ülkeyi "en kısa sürede" terk etmeleri çağrısının yinelendiği açıklamaya göre, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermek için Tel Aviv'den Kiev'e personel takviyesi yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından gönderilen başka bir grup ise Ukrayna'daki büyükelçiliğin başkent Kiev'den Lviv'e taşınma ihtimaline karşı hazırlık yapacak.

İsrail Dışişleri Bakanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle tüm İsrail vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi istenmişti.

Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu duyurulmuştu.

İsrail, son günlerde Ukrayna'daki vatandaşlarını hava yoluyla tahliye ediyor.