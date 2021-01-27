Cohen, anlaşmanın taslağı üzerindeki çalışmanın devam ettiğini belirtti.

İsrailli bakan ayrıca, İsrail ile Sudan'ın karşılıklı olarak büyükelçilik açma adımının Washington'daki imza töreninden sonra geleceğini kaydetti.

Anlaşmayı Trump duyurmuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan ile İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Cohen ve beraberindeki heyet, 25 Ocak'ta Hartum'u ziyaret etmiş, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya gelmişti.