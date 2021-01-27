Koronavirüse yakalanan ve zorlu bir tedavi süreci geçiren acılı anne, sağlığına kavuşur kavuşmaz mücadelesine kaldığı yerden devam etti.

"Virüsü yendim, sıra PKK'da"

Maide T, Almanya Başbakanlık binası önünde yaptığı eylemde şunları söyledi:

"Sağlığıma kavuşutum, koronavirüsü yendim; sıra PKK'da. Allah'ın izniyle, inşallah PKK'yı da yener çocuğumu geri getiririm."

Tehditler sürüyor

Maide T, PKK sempatizanları tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Beni hedefimden uzaklaştırmak için başvurmadıkları tek yol kalmadı. Beni hedefimden hiçbir zaman, hiçbir koşulda vazgeçiremezler."

Nilüfer T, 2019 yılının kasım ayında terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılmıştı.