Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Berlin'deki 'Diyarbakır annesi': Beni hedefimden vazgeçiremezler
Almanya'da, kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maide T, başkent Berlin'deki eylemini sürdürüyor.
Koronavirüse yakalanan ve zorlu bir tedavi süreci geçiren acılı anne, sağlığına kavuşur kavuşmaz mücadelesine kaldığı yerden devam etti.
"Virüsü yendim, sıra PKK'da"
Maide T, Almanya Başbakanlık binası önünde yaptığı eylemde şunları söyledi:
"Sağlığıma kavuşutum, koronavirüsü yendim; sıra PKK'da. Allah'ın izniyle, inşallah PKK'yı da yener çocuğumu geri getiririm."
Tehditler sürüyor
Maide T, PKK sempatizanları tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti ve şöyle konuştu:
"Beni hedefimden uzaklaştırmak için başvurmadıkları tek yol kalmadı. Beni hedefimden hiçbir zaman, hiçbir koşulda vazgeçiremezler."
Nilüfer T, 2019 yılının kasım ayında terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılmıştı.
Etiketler: Almanya
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