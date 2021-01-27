Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Sözleşmesi yani “Yeni Start” anlaşması, ABD ile Rusya arasında nükleer silahlanmanın kısıtlanmasını sağlayan yürürlükteki son anlaşma.

10 yıldır yürürlükte olan anlaşmanın süresi 5 Şubat'ta doluyor.

Dünyadaki en fazla nükleer silaha sahip 2 ülke

Dünyanın en fazla nükleer silaha sahip iki gücü ABD ve Rusya, kritik bir kararın eşiğinde bulunuyor. Özellikle, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından “Yeni Start” anlaşmasının önemi daha da arttı.

Anlaşma, nükleer silahların sayısını kısıtlıyor ve stratejik nükleer savaş başlıklarının bin 550 adede düşürülmesini şart koşuyor. Fırlatmaya hazır kıtalar arası balistik füze sayısını ise 700 ile sınırlandırıyor.

Uzmanlar, anlaşmanın uzatılmaması durumunda nükleer silahlanma yarışının yeniden başlayabileceği endişesinde.