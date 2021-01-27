Zelenskiy, önde gelen uluslararası bir firmadan da 1 milyon doz aşı beklediklerini belirtti.

Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon COVID-19 aşısı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ukrayna Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Mihail Radutski ise Sinovac Biotech firmasından ilk parti olan 700 bin doz aşıyı beklediklerini belirtti.

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da ülkeye 8 milyon aşı gelmesi bekleniyor.

4 bin aşılama noktası hedefleniyor

Aşılama, ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı olacak. İlk etapta sağlık görevlileri, askerler ve risk grupları aşılanacak.

Ülkede aşılama süreci için bir ulusal plan hazırlanıyor.

Taslak plana göre, ülke çapında 500 gezici ekip ve 4 bin aşılama noktası oluşturulacak.

Öte yandan, aşının ülke içinde güvenli dolaşımı için gerekli soğutma altyapısının hazır olduğu duyuruldu.

8-24 Ocak'ta tedbirlerde sıkılaştırmaya giden ülkede, vaka sayıları günlük 3-4 binlere kadar düştü.