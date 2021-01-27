'Mozart' gemisinde yaşamını yitiren Azerbaycanlının cenazesi Bakü'ye getirildi
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.
Cenazeyi, Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov'un ailesi karşıladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, cenazenin ülkeye getirilmesi için Türkiye ile koordineli çalıştıklarını belirtti.
İsmailov'un cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
Türkiye'ye teşekkür
Abdullayeva, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun olaydan hemen sonra Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u arayarak taziye dileklerinde bulunduğunu hatırlatarak, "Vatandaşımızın cenazesinin Bakü'ye getirilmesinde yardımcı oldukları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.
Gemi, 23 Ocak'ta saldırıya uğramıştı
Liberya bayraklı "Mozart" gemisi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu İsmailov öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Gentil Limanı'na hareket etmişti.