İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, koronavirüse karşı aşı temini çalışmaları kapsamında Rusya, Hindistan ve Çin ile görüşmelerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Bu ülkelerde geliştirilen aşılardan sipariş vermek için yaklaşık 2 aydır görüşmeler yaptıklarını söyleyen Vaizi, "Ruslar ile müzakereler hızlandı ve onlar da aşıyla ilgili tüm belgeleri bir ay önce bize gönderdi. Belgeler, bilimsel heyet tarafından incelendi ve dün aşının ülkede kullanımı onaylandı" dedi.

Sputnik V aşısı için anlaşma sağlandı

Vaizi, Sputnik V aşısından satın almak için yapılacak anlaşmanın ön hazırlıklarının, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in dünkü Moskova ziyaretinde tamamlandığını dile getirdi.

Aşıların teslim tarihini duyuran Vaizi şöyle konuştu:

"Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat) önce ülkeye ulaşacak.”

COVAX aşısı için sevkiyat çalışmaları devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) bünyesinde geliştirilen aşıdan da 16 milyon 800 bin doz sipariş verdiklerini hatırlatan Vaizi, ilk sevkiyatların bir an önce yapılması için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını söylemişti.