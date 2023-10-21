İsrail saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah, 8 Ekim’den bu yana Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Haydar Ali isimli bir Hizbullah mensubunun görevi sırasında hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Söz konusu Hizbullah mensubunun nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin ise detay paylaşmadı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan-İsrail sınır hattında yer alan Kefr Şuba Tepeleri’nde İsrail'e ait Ruveysat el-Alem askeri noktası, Hunin yerleşim birimi ve Hanita askeri noktasının Hizbullah tarafından güdümlü anti tank füzesiyle doğrudan hedef alındığı kaydedildi.