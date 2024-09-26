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Dünya
AA 26.09.2024 13:51

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 533 sığınma merkezine 70 bin kişi yerleştirildi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlere tahsis edilen 533 sığınma merkezine 70 bin kişinin yerleştirildiğini söyledi.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 533 sığınma merkezine 70 bin kişi yerleştirildi
[Fotograf: AA]

Mevlevi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarından kaçan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

Hava saldırıları nedeniyle evlerini terk eden hasta ve engellilerin her türlü ihtiyacını karşılama çalışmalarına dikkati çeken Mevlevi, İsrail saldırılarından sonra evlerini terk etmek zorunda kalanlardan 70 bin 100 kişiyi 533 sığınma merkezine yerleştirdiklerine işaret etti.

Bu süre zarfında 13 bin 500 Suriyelinin Lübnan'dan ayrılarak ülkelerine döndüğünü anlatan Mevlevi, "Buna göre Suriyelilerin geri dönebileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, dün İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayını 150 bin olarak vermişti.

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