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Dünya
AA 29.09.2024 14:33

İsrail, Ramallah'ta "ayrım duvarı" inşası için hafriyat çalışmalarına başladı

İsrail'e ait iş makinaları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "ayrım duvarı" inşası için Filistinlilere ait topraklarda hafriyat çalışmalarına başladı.

İsrail, Ramallah'ta "ayrım duvarı" inşası için hafriyat çalışmalarına başladı
[Temsili fotoğraf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah kentinin Sincil kasabasına ait araziler, İsrail'e ait buldozerle tahrip edildi.

İsrail'in, kasabanın etrafını çevreleyerek, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleştiği caddeden ayıran bir ayrım duvarı inşa etmeye hazırlandığını ifade eden tanıklar, bu nedenle Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini aktardı.

Tanıklara göre İsrail makamları, daha önce Sincil Belediyesine kasabada ayrım duvarı inşası için 15 dönümlük araziye el konulması yönünde askeri talimat gönderdi.

Filistinlilerin topraklarına el konularak inşa edilmesi planlanan duvar, bölgedeki vatandaşların hareket alanını kısıtlayacak ve onları, evlerine ulaşmaları için alternatif uzun yollar kullanmaya zorlayacak.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'ten itibaren 27 bin dönüm Filistin toprağını gasbettiğini açıklamıştı.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun hazırladığı rapora göre, İsrail'in 2023 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da el koyduğu Filistin toprakları da bir önceki yıla göre iki kat arttı.

Buna göre, Batı Şeria'da 2022 yılında 26 bin dönüm, 2023 yılında ise 50 bin 526 dönüm alana İsrail tarafından el konuldu.

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