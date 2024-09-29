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Dünya
AA 29.09.2024 12:47

Lübnan ordusu, iç barışı korumak için milli birlik çağrısı yaptı

Lübnan ordusu, katil İsrail'in ülke vatandaşları arasında bölünme yaşanması için gösterdiği çabalara karşı milli birliğin korunması çağrısında bulundu.

Lübnan ordusu, iç barışı korumak için milli birlik çağrısı yaptı
[Fotograf: Reuters]

Lübnan ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ülkenin, tarihindeki "en tehlikeli ve hassas" dönemden geçtiğini belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ve 1000'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarına dair "Düşman İsrail, Lübnanlılar arasında bölünmeyi yayıyor ve tahribat planlarını uygulamaya çalışıyor." denildi.

Açıklamada, iç barışa zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaya devam edileceği aktarıldı.

Lübnan ordusu, ayrıca vatandaşlardan ordunun aldığı tedbirlere olumlu karşılık verme ve ülkenin tek güvencesi olarak kaldığı ifade edilen milli birliğe uygun şekilde çalışma çağrısında bulundu.

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