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Dünya
AA 29.09.2024 12:43

Katil İsrail'in Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırıları Beyrut'ta büyük yıkıma neden oldu

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırılarıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük yıkıma yol açtı.

Katil İsrail'in Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırıları Beyrut'ta büyük yıkıma neden oldu
[Fotograf: AA]

İsrail, 27 Eylül Cuma günü Beyrut'ta Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ve "Hizbullah'ın kalesi" olarak nitelendirilen Dahiye bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan medyası, savaş uçaklarının ağır bombalarla gerçekleştirdiği saldırıları, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaştan bu yana Beyrut'un maruz kaldığı en ağır hava bombardıman olarak niteledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve diğer bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan İsrail hava saldırıları, Beyrut'un Dahiye bölgesinde 6 binayı yerle bir etti.

Şiddeti Beyrut'un birçok bölgesinde hissedilen hava saldırıları, gece boyunca devam etmiş ve binlerce ailenin bölgeden kaçmasına yol açmıştı.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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