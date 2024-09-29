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Dünya
AA 29.09.2024 11:35

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Şabiye Kavşağı yakınında bir binayı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınında bombalanan bir evin enkazından 2 kişiye ait cansız beden çıkarıldığı aktarıldı.

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve keşif uçaklarıyla saldırı düzenlediğini, saldırıda Muhammed İsmet Şahin isimli Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat'ın kuzeyinde bulunan Cedid Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığını, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Tanıklar, Gazze'deki El-Cela Caddesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının, Deyr el-Belah kentinin Meşaile bölgesinde de bir evi bombaladığı kaydedildi.

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