Açık 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2024 09:49

Avusturya'da seçmenler, oy kullanmaya başladı

Avusturya'da seçmenler, ülkenin yeni yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Avusturya'da seçmenler, oy kullanmaya başladı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]

Vatandaşlar, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek için saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmen bulunuyor, seçimde 9 parti ve 3 siyasi oluşum yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede son yapılan anketlere göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 9'ar oy alması bekleniyor.

FPÖ'nün kazanması durumunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti genel seçimi birinci sırada tamamlamış olacak.

ETİKETLER
Avusturya
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in, Lübnan'ın güneyi ve doğusu ile Beyrut'a saldırısında 4 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi
11:35
THY'nin Brüksel seferlerine grev engeli
11:33
Nesli tehlike altındaki orfoz, İzmir açıklarında su altı cihazlarıyla izleniyor
11:32
Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi güvenli şekilde imha edildi
11:35
Nepal'deki heyelan ve sellerde 100 kişi hayatını kaybetti
11:18
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
Konya'daki pembe göl kurudu
Konya'daki pembe göl kurudu
FOTO FOKUS
İstanbul'da sis: Köprü adeta kayboldu
İstanbul'da sis: Köprü adeta kayboldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ