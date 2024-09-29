Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2024 06:35

Tayland Dışişleri Bakanı Sangiampongsa: BM'de kapsamlı reformlara ihtiyaç var

Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, Birleşmiş Milletler'de (BM)" kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Tayland Dışişleri Bakanı Sangiampongsa: BM'de kapsamlı reformlara ihtiyaç var

Tayland Dışişleri Bakanı Sangiampongsa, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Ukrayna ve Gazze'de "tırmanan şiddet ve kötüleşen insani durumdan" endişe duyduğunu vurgulayan Sangiampongsa, bu krizlerin geniş kapsamlı etkileri olduğu ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Sangiampongsa, BM'nin amacına uygun olmasını sağlamak için "Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere BM'de kapsamlı reformlar gerçekleştirilmesi gerektiğini" kaydetti.

"Myanmar'da barışçıl bir siyasi çözüm için tüm taraflarla temas halindeyiz"

Ülkesinin, komşusu Myanmar'dan gelen zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Sangiampongsa, "Myanmar'da barışçıl bir siyasi çözüm için tüm taraflarla temas halindeyiz" dedi.

Sangiampongsa, barışçıl ve müreffeh bir Myanmar görmek istediklerine dikkati çekerek ASEAN ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde bunu gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tayland'ın en çok göç alan ilk 10 ülke arasında olduğunu kaydeden Sangiampongsa, ülkesinin iklim değişikliğinden de etkilendiği ve bu alanda somut hedeflere ulaşmak için yeterli finansal imkanların sağlanması gerektiğini dile getirdi.

ETİKETLER
Tayland Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD'yi Helene Kasırgası vurdu: 52 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Tatar: Adaya çözüm getirecek 'gerçekçi yeni bir pozisyon' geliştirdik
06:30
Polise ateş açtıktan sonra intihar eden şüpheli 18 suçtan aranıyordu
06:27
3 yıl arayla kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
00:40
Bebeğiyle kaldırımda yürüyen anneye tır çarptı
00:36
Dışişleri'nden GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına tepki
00:18
ABD'yi Helene Kasırgası vurdu: 52 ölü
Konya'daki pembe göl kurudu
Konya'daki pembe göl kurudu
FOTO FOKUS
Tek atış tek vuruş: Dünyanın en iyi keskin nişancısı Türk komandosu
Tek atış tek vuruş: Dünyanın en iyi keskin nişancısı Türk komandosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ