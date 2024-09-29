Tayland Dışişleri Bakanı Sangiampongsa: BM'de kapsamlı reformlara ihtiyaç var

Tayland Dışişleri Bakanı Sangiampongsa, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Ukrayna ve Gazze'de "tırmanan şiddet ve kötüleşen insani durumdan" endişe duyduğunu vurgulayan Sangiampongsa, bu krizlerin geniş kapsamlı etkileri olduğu ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Sangiampongsa, BM'nin amacına uygun olmasını sağlamak için "Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere BM'de kapsamlı reformlar gerçekleştirilmesi gerektiğini" kaydetti.

"Myanmar'da barışçıl bir siyasi çözüm için tüm taraflarla temas halindeyiz"

Ülkesinin, komşusu Myanmar'dan gelen zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Sangiampongsa, "Myanmar'da barışçıl bir siyasi çözüm için tüm taraflarla temas halindeyiz" dedi.

Sangiampongsa, barışçıl ve müreffeh bir Myanmar görmek istediklerine dikkati çekerek ASEAN ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde bunu gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tayland'ın en çok göç alan ilk 10 ülke arasında olduğunu kaydeden Sangiampongsa, ülkesinin iklim değişikliğinden de etkilendiği ve bu alanda somut hedeflere ulaşmak için yeterli finansal imkanların sağlanması gerektiğini dile getirdi.