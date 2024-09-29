Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı vurduklarını açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu." ifadesini kullandı.

Seri, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından" gerçekleştiğini belirtti.

Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak "daha fazla misillemede bulunmaya" ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına "gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" ifade etti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.

Lübnan'dan atılan roket Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimi yakınına düştü

Lübnan'dan atılan bir roket işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklara inşa edilmiş kaçak İsrail yerleşiminin yakınına isabet etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan atılan bir roket işgal altındaki Batı Şeria'da Doğu Kudüs'ün yakınlarında bir noktaya düştü.

Filistin topraklarından gasbedilen İsrail kaçak yerleşimi yakınlarında açık araziye düşen roketin yangına yol açtığı ve bu nedenle bölgede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

İsrail itfaiyesinin bölgedeki yangınları söndürmeye çalıştığı, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünde roketin ilerlediği, açıkta bir noktaya düştüğü, patlama nedeniyle ışık çıktığı görüntüler paylaşıldı.