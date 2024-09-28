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Dünya
AA 28.09.2024 21:16

Lübnan'da Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi

Lübnan hükümeti, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için 3 günlük yas ilan etti.

Lübnan'da Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine yönelik İsrail hava saldırılarında yaşamını yitiren Nasrallah'ın toprağa verileceği günün, resmi tatil olacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu, Hasan Nasrallah için Lübnan'da 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde 3 günlük yas ilan etti.

Soykırımcı İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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