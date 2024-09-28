İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı

Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.