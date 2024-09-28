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Dünya
AA 28.09.2024 17:24

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı
[Fotograf: AA]

Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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