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Dünya
AA 29.09.2024 07:39

Katil İsrail saldırılarına ara vermiyor: 5 ölü, çok sayıda yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde 3 eve düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail saldırılarına ara vermiyor: 5 ölü, çok sayıda yaralı var

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin merkezinde 1, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da 2 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 586 Filistinlinin öldüğü, 96 bin 210 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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