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Dünya
AA 29.09.2024 11:14

Katil İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Bekaa bölgesine bağlı El-Ayn beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Bekaa bölgesine saldırı düzenledi.

Ayn beldesindeki bir evi hedef alan hava saldırısında şu ana kadar enkazdan 6 kişinin naaşı çıkarıldı.

Enkaz altında 5 kişinin daha olduğu ifade edilen haberde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

⁠İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında, çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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