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Dünya
AA 03.07.2024 20:05

İsrail ordusunun Gazze kentine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentine saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zerad ailesinin evine düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Derec Mahallesi'nde yer alan evdeki 7 kişi kurtarılırken 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Tel el-Hava Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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