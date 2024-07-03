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Dünya
AA 03.07.2024 20:03

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 12 bin dönümden fazla araziye el koydu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 12 bin 715 dönümlük araziye el koyduğu duyuruldu.

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 12 bin dönümden fazla araziye el koydu

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, "İşgal makamları (İsrail), Nablus'un güneydoğusundaki Akraba köyünde vatandaşların toplam 12 bin 715 dönümlük arazisine el koyma kararı aldı" denildi.

İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetme kararının, söz konusu bölgenin "devlet arazisi olduğu" bahanesiyle alındığı ve bu sebeple Filistinlilerin bölgeye girişinin yasaklanıp, arazinin yasa dışı yerleşim yerleri kurulması amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

İsrail'in kararının "Bölgedeki geniş arazileri ele geçirerek başta Ürdün Vadisi ve yakın bölgeleri olmak üzere Batı Şeria'nın doğu kesimlerini kontrol altına almayı amaçlayan daha büyük bir planın parçası olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "2024'ün başından bu yana İsrail işgal makamları Filistinlilerin topraklarının devlet arazine dönüştürülmesini kapsayan 4 karar aldı. Bu kararlar sonucu vatandaşların topraklarına erişmesi ve kullanması yasaklanmaktadır" ifadesine yer verildi.

İsrail'in yılbaşından bu yana Filistinlilere ait 24 bin araziyi "devlet arazisi" ilan ettiği belirtilen açıklamada, aynı tarihten itibaren "çeşitli isimlerle el konulan" arazilerin toplamının 39 bin dönüme ulaştığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

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